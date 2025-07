Jeremy Strong in lizza per interpretare Mark Zuckenberg in The Social Network – Parte II

Dopo la notizia di questa mattina secondo cui Mikey Madison e <strong>Jeremy Allen White sarebbero in lizza per unirsi a The Social Network – Parte II, Deadline riporta ora che Jeremy Strong è un altro attore in lizza per un ruolo nel film e fonti dicono che sia la prima scelta per interpretare il CEO di META e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Fonti dicono che non è stata presentata alcuna offerta formale, ma che lui sia la prima scelta per interpretare il fondatore di Facebook. Al momento, non sono stati fatti commenti ufficiali dalle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

