Jenna Ortega è la ragione del fenomeno Netflix secondo il mastermind di Wednesday

tim burton elogia Jenna ortega: il ruolo di Wednesday e il successo della serie. Il regista e produttore esecutivo Tim Burton ha espresso grande ammirazione per Jenna Ortega, sottolineando come la sua presenza sia stata fondamentale per la realizzazione di Wednesday. La serie, che ha riscosso un enorme successo su Netflix, si prepara alla seconda stagione, con molte aspettative sul coinvolgimento del cast e sulla direzione artistica. le dichiarazioni di tim burton sulla serie e su Jenna ortega. il commento di Burton sul primo episodio e sull'impatto della serie. Nell'occasione della première della seconda stagione a Londra, Burton ha dichiarato che il fenomeno generato dalla prima stagione rappresenta un risultato molto gratificante.

In questa notizia si parla di: jenna - ortega - wednesday - netflix

Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams al completo nella nuova immagine della serie Netflix - Sale l'attesa per la seconda stagione della serie, dopo che la prima ha battuto record su record sulla piattaforma streaming Netflix sta continuando la sua campagna marketing nei confronti della seconda stagione di Mercoledì, una delle sue serie di maggior successo degli ultimi anni e l'ultimo tassello è un'immagine ufficiale che ritrae Jenna Ortega e la Famiglia Addams al completo.

Jenna Ortega, che rispolvera il newspaper dress di Carrie Bradshaw - L'attrice è arrivata alla prima newyorksese di Hurry Up Tomorrow sfoderando forse uno dei look più leggendari del guardaroba della protagonista di Sex and the City (e di maison Dior)

Jenna Ortega è la nuova international beauty ambassador di Dior - Jenna Ortega è la nuova ambassador di Dior Beauty. I rumor circolavano già da un po’, ma ora è ufficiale.

Il gotico couture di Jenna Ortega: in Givenchy per la prima di “Wednesday 2”; Jenna Ortega in versione dark couture Givenchy per la première londinese di Mercoledì 2; ‘Mercoledì’ torna su Netflix, le immagini in anteprima della seconda stagione.

Jenna Ortega torna con un nuovo beauty look Goth dark per la premiere della seconda stagione di Wednesday - Per enfatizzare l'atmosfera gotica di Ortega, Inglessis ha creato guance e un occhi incavati. Scrive vanityfair.it

Mercoledì 2, la premiere londinese più gotica dell’anno. Jenna Ortega: «Gli outsider? Sono liberi e felici. Dovremmo esserlo tutti» - Siamo stati sul red carpet dell’attesissima nuova stagione della serie Netflix. Lo riporta vanityfair.it