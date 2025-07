Je l' avemo fatta! Più poteri e autonomia a Roma Capitale

 Ieri è stata una giornata a suo modo storica, e non solo per Roma, ma per tutta l'Italia. L'approvazione da parte del Cdm del ddl costituzionale «Roma Capitale» ha infatti segnato un passo d'inequivocabile importanza per l'intero Paese; perché, per citare le parole dette dalla premier Giorgia Meloni «Roma non è una città come le altre». Anche se fino a ieri, in qualche modo, per molti versi era stata trattata come tale, a differenza delle altre capitali europee, tutte in qualche modo assegnatarie di uno status ordinamentale e amministrativo speciale. Con l'iter avviato ieri, anche la Città Eterna torna al centro del villaggio, forte della possibilità di legiferare autonomamente su diverse materie specifiche, da stabilire direttamente in Costituzione, cruciali per Roma e, di riflesso, per tutta la Penisola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Je l'avemo fatta! Più poteri e autonomia a Roma Capitale

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente - Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma apre le porte alla tredicesima edizione di Open House Rom a, un evento gratuito che consente ai cittadini e ai turisti di scoprire e ammirare dal vivo oltre 200 edifici di valore storico, moderno e contemporaneo.

Tim con Roma Capitale per una città sempre più smart e digitale - Roma, 12 mag. (askanews) - Roma Capitale torna al centro dell'interesse per gli investimenti e le competenze, grazie a un dialogo sempre più concreto tra istituzioni e grandi realtà del mondo dell'innovazione e del digitale come Tim che mette a disposizione le sue tecnologie e competenze per una città sempre più smart e digitale, come spiega Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer di Tim.

NABA aderisce al progetto Città Studio di Roma Capitale - Roma – Portare la didattica fuori dai luoghi istituzionali, trasformando la città in un vero e proprio campus diffuso dove i cittadini possono assistere, partecipare e interagire con esperienze formative aperte, accessibili e innovative.

