Jane Austen ha stravolto la mia vita | il trailer italiano del film

Sono disponibili il trailer italiano e il poster di Jane Austen ha stravolto la mia vita, brillante esordio alla regia della sceneggiatrice Laura Piani, che uscirĂ nelle sale italiane il 18 settembre 2025. Il film è una storia “sentimentale-ma-non-troppo”, ma anche “letteraria”, ispirata alle commedie sofisticate degli anni Novanta. Jane Austen ha stravolto la mia vita sarĂ distribuito in Italia da Movies Inspired. Cosa sappiamo di Jane Austen ha stravolto la mia vita. Titolo originale: Jane Austen a gâchĂ© ma vie. Regia: Laura Piani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

jane - austen - stravolto - vita

«Agathe sogna l’amore come se fosse uscita da un romanzo di Jane Austen, e non si arrende all’idea che la sua vita debba essere diversa. » Jane Austen ha stravolto la mia vita racconta la storia di una giovane donna piena di contrasti e desideri mai davver Vai su Facebook

