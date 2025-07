Il regista e co-CEO dei DC Studios spiega in un video quali progetti sono ufficialmente parte del nuovo universo cinematografico DC e cosa, invece, resta fuori dal canone. Da quando James Gunn ha assunto il ruolo di co-presidente dei DC Studios, una delle domande più frequenti tra i fan ha riguardato la definizione precisa del canone del nuovo DCU. Con la conferma di Superman e la seconda stagione di Peacemaker, la linea narrativa prende forma, ma non senza zone d'ombra. In un nuovo video diffuso tramite l'account ufficiale di Peacemaker, Gunn ha voluto offrire una sintesi aggiornata delle "basi" del nuovo universo DC, distinguendo chiaramente ciò che è considerato canonico da ciò che invece resta sullo sfondo come "memoria imperfetta". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Gunn: "Vi spiego cosa è canonico nel nuovo DCU dopo Superman"