James bond si ritira | il ruolo ti consuma la vita

la ricerca del nuovo agente 007 di amazon MGM si intensifica. Il processo di selezione per individuare il successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond sta entrando nella fase cruciale, con Amazon MGM impegnata a definire il volto che accompagnerĂ il reboot della saga cinematografica. Con l'obiettivo di rilanciare la serie attraverso un film diretto da Denis Villeneuve, l'attenzione si concentra sui possibili candidati e sulle voci piĂą accreditate nel mondo dello spettacolo. le ultime novitĂ sul casting del prossimo james bond. Recentemente, una delle candidature piĂą discusse tra gli addetti ai lavori e i fan è stata quella di Taron Egerton.

