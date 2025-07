James Bond | sarà Steven Knight autore di Peaky Blinders a firmare la sceneggiatura del nuovo film

Sarà Steven Knight a occuparsi dello script del ritorno dell'agente 007 che verrà diretto da Dennis Villeneuve e prodotto da Amazon. Il prossimo film dedicato alle avventure di James Bond ha trovato il suo sceneggiatore: sarà infatti Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, a firmare il prossimo capitolo del franchise di 007. La regia, come confermato alcune settimane fa, sarà firmata dal canadese Denis Villeneuve. La scelta di Knight per il ritorno di James Bond La prossima missione dell'agente segreto sarà prodotta dal team composto da Amy Pascal e David Heyman con Pascal Pictures e Heyday, in collaborazione con Tanya Lapointe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

