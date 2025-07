Iveco venduta agli indiani di Tata | un’altra eccellenza italiana che se ne va

La cessione di Iveco  è realtĂ , con la produzione di mezzi commerciali che diventa indiana, acquisita dal gruppo Tata per 3,8 miliardi  – che tristezza per l’Italia – e quella militare ( Iveco Defence Vehicles – Idv – e Astra ), che finiscono nella galassia di Leonardo, prossimo proprietario per 1,7 miliardi. Idv è una Divisione del gruppo Iveco che ha sede principale a Bolzano. Nel 2024 ha realizzato ricavi per 1,13 miliardi; ha attivi cinque siti produttivi, filiali in Germania, Romania e Brasile, con nove uffici commerciali in Europa, Stati Uniti e Brasile. Gli addetti italiani Idv sono circa 2. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iveco venduta agli indiani di Tata: un’altra eccellenza italiana che se ne va

In questa notizia si parla di: iveco - tata - venduta - agli

