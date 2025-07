Iveco venduta a Tata Motors | l’Italia perde il grosso ma tiene la difesa

Roma, 31 lug – A meno di quattro anni dalla sua uscita autonoma in Borsa, Iveco Group è stato ceduto agli indiani di Tata Motors per 3,8 miliardi di euro. L’accordo è stato firmato con Exor, la holding della famiglia Agnelli, che così completa lo smantellamento sistematico di un’altra eccellenza italiana, dopo aver giĂ ceduto il controllo di FCA agli olandesi di Stellantis. Iveco, l’ennesima ritirata italiana. La parte relativa alla difesa e alla protezione civile ( Iveco Defence Vehicles e Astra ) è stata venduta a Leonardo per 1,7 miliardi, mantenendo almeno in mani italiane i mezzi militari e tattici, considerati strategici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Iveco venduta a Tata Motors: l’Italia perde il grosso (ma tiene la difesa)

