Iveco Group lo spezzatino è servito Se lo spartiscono Leonardo e Tata

Per Iveco Group, lo spacchettamento è compiuto: Leonardo acquisisce Iveco Defence per 1,7 miliardi di euro, mentre il resto del Gruppo andrĂ a Tata Motors, per 3,8 miliardi. Due operazioni distinte ma collegate fra di loro, perchĂ© per l’offerta di Tata è condizionata, oltre che all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, anche dal completamento del trasferimento della divisione Difesa a Leonardo entro il 31 marzo 2026. La strada, comunque, è segnata. "L’acquisizione di Iveco Defence è un tassello fondamentale nello sviluppo della nostra strategia di crescita – commenta Roberto Cingolani, ad di Leonardo –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iveco Group, lo spezzatino è servito. Se lo spartiscono Leonardo e Tata

