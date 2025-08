Iveco Group la storica azienda di Torino diventa indiana sotto Tata Motors | l' operazione da 3,8 miliardi di euro

Quella che fino a una decina di giorni fa era una “preoccupazione” per il futuro, diventa realtĂ per sindacati e lavoratori: Iveco Group non è piĂą un affare torinese. La celebre, storica e di per sĂ© anche emblematica azienda di furgoni, camion e autobus è ora indiana, precisamente della Tata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

