Iveco Borsa non festeggia -4,5% la vendita a Tata e Leonardo

Milano, 31 lug. (askanews) – Seduta in forte calo in Borsa per Exor (-6%) e Iveco (-4,5%) meno per Leonardo (-1,4%) all’indomani dell’annuncio della vendita di Iveco agli indiani di Tata Motors (-0,4%) e della divisione Defence (Idv) a Leonardo. Complessivamente il valore dell’operazione è di 5,5 miliardi di euro (3,8 mld per Iveco, 1,7 mld per Idv), superiore alla capitalizzazione di circa 5 miliardi di Iveco prima dell’annuncio dell’operazione. Per Equita l’operazione implica una valutazione di 19,6-20,1 euro per azioni “inferiore a quella che avevamo ipotizzato in uno scenario di M&A ovvero di 22-24 euro per azione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it