Iveco agli indiani di Tata La Difesa va a Leonardo

Due gli accordi di cessione, comunque attesi, annunciati da Exor, la holding di casa Agnelli guidata dall'ad John Elkann. Denominatore comune è Iveco Group: da una parte, la divisione Defence si accasa in Leonardo, big italiano della difesa, per un controvalore di 1,7 miliardi. Dall'altra, l'unità che produce veicoli commerciali, sarà acquisita dagli indiani di Tata Motors per 3,8 miliardi. In totale, le due cessioni hanno un valore di 5,5 miliardi, il 27,1% (la quota Exor) finirà nella casse dell'azionista. La capitalizzazione di Iveco Group era pari a 2,7 miliardi il giorno della quotazione, il 3 gennaio 2022, dopo lo scorporo da Cnh, mentre ora è di 5,16 miliardi.

