Iveco a Tata Motors e Leonardo | ecco come si smonta una eccellenza Italiana

La divisione dei veicoli commerciali è stata acquistata dal colosso indiano per arginare la concorrenza cinese, quella che si occupa dei mezzi militari che resta sotto il controllo dello Stato per concorrere alle commesse sul riarmo: un gigante tricolore da 36 mila dipendenti nel mondo si divide in due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Iveco a Tata Motors e Leonardo: ecco come si "smonta" una eccellenza Italiana

In questa notizia si parla di: iveco - tata - motors - leonardo

Exor può vendere Iveco: in prima fila c’è Tata Motors - Exor potrebbe vendere interamente Iveco e in pole position sembra esserci l’indiana Tata Motors. A rivelarlo è l’agenzia Reuters, che ha spiegato come il gruppo automobilistico sarebbe interessata non alla divisione difesa ma a quella dedicata alla produzione di autobus e mezzi pesanti.

Iveco chiude col botto in Piazza Affari (+8,32%), effetto Tata - Ha fatto il botto Iveco in Piazza Affari in chiusura di seduta su ipotesi di cessione da parte di Exor.

Iveco in vendita, Elkann verso l’accordo con l’indiana Tata Motors - La famiglia Agnelli-Elkann starebbe valutando di vendere Iveco. L’azienda produce mezzi pesanti, autobus e motori ed è di proprietà della holding Exor, la stessa che controlla Stellantis e Ferrari.

Iveco Group venduta all’indiana Tata Motors, il settore difesa passa a Leonardo https://msn.com/it-it/money/notizie/iveco-group-venduta-all-indiana-tata-motors-il-settore-difesa-passa-a-leonardo/ar-AA1JBbVP?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

L'azienda italiana Iveco venduta all'indiana Tata Motors per 3,8 miliardi, ma i veicoli militari passano a Leonardo Vai su Facebook

Exor vende Iveco all'indiana Tata Motors, i mezzi militari vanno a Leonardo: doppia operazione da 5,5 miliardi; Iveco cede i veicoli commerciali a Tata e la divisione Defence a Leonardo; Tata compra Iveco che diventa indiana. La divisione Defence a Leonardo.

Iveco agli indiani di Tata. La Difesa va a Leonardo - Due gli accordi di cessione, comunque attesi, annunciati da Exor, la holding di casa Agnelli guidata dall'ad John Elkann. Riporta msn.com

Iveco passa a Tata e Leonardo: Exor incassa 1,5 miliardi, il governo vigila - I veicoli commerciali vanno all’indiana Tata Motors per 3,8 miliardi, il comparto Difesa a Leonardo per 1,7 miliardi ... Scrive altarimini.it