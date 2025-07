Its Natta protocollo con l’Egitto per cinque istituti di tecnologia

L'ACCORDO. L'Its Natta di Bergamo sarà modello formativo per cinque istituti di tecnologia in Egitto che si occuperanno di varie tematiche, dalle rinnovabili all'elettricità.

Formazione, siglato un protocollo di collaborazione tra Egitto e Its Academy Giulio Natta - El Alamein. Nella sede del Consiglio dei Ministri egiziano, alla presenza del primo ministro Mostafa Madbouly, si è svolta la cerimonia ufficiale di firma di un protocollo di collaborazione strategica tra il ministero dell’Elettricità e dell’Energia Rinnovabile, il Ministero dell’Istruzione e della Formazione Tecnica e l’Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita di Regione Lombardia ( Its Academy Giulio Natta ).

