Italiani detenuti in Usa Farnesina | rientrato a Roma uno dei due è Fernando Eduardo Artese

(Adnkronos) ‚Äď √ą arrivato oggi, gioved√¨ 31 luglio, in Italia assistito dal consolato italiano a Miami, il connazionale Fernando Eduardo Artese, detenuto per alcuni giorni nel penitenziario di 'Alligator Alcatraz' e poi trasferito nel centro 'Krome' di Miami. Lo rende noto la Farnesina, ricordando che resta ancora a Krome un altro cittadino italiano, Gaetano Cateno . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: ‚ÄúNel mondo pi√Ļ amici che nemici‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: italiani - detenuti - farnesina - rientrato

Gaetano Costa, uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz: ¬ęFateci uscire da questo incubo. Siamo in gabbia, come un pollaio¬Ľ - ¬ęSiamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo¬Ľ. E' l'appello lanciato ai microfoni del Tg2 da Gaetano Mirabella Costa, l'italiano detenuto.

Italiani detenuti a Guantanamo? Ecco cosa è successo - Lo scandalo per il passaggio dei migranti irregolari nel carcere di massima sicurezza: tutte le notizie su iniziative in atto dal febbraio 2025 The post Italiani detenuti a Guantanamo? Ecco cosa è successo appeared first on L'Identità.

Caso Trentini, Schlein tutta appelli e propaganda. Fidanza le rinfresca la memoria: oggi si risveglia, ma fino a ieri taceva su Maduro e detenuti italiani nelle caienne - opElly Schlein, tenta un colpo a effetto mediatico con un accorato appello per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da otto mesi in Venezuela.

l ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato stamane con il ministro israeliano Gideon Sa'ar. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando in una nota che i due militanti italiani fermati stanotte sulla nave della Freedom Flotilla sono arrivati nel porto di Ashdod Vai su Facebook

Italiani detenuti in Usa, Farnesina: rientrato a Roma uno dei due, è Fernando Eduardo Artese; Italiani detenuti in Usa, Farnesina: rientrato a Roma uno dei due, è Fernando Eduardo Artese; Rientra a Roma Fernando Eduardo Artese uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz.

Italiani detenuti in Usa, Farnesina: rientrato a Roma uno dei due, è Fernando Eduardo Artese - È arrivato oggi, giovedì 31 luglio, in Italia assistito dal consolato italiano a Miami, il connazionale Fernando Eduardo Artese, detenuto per alcuni giorni nel penitenziario di 'Alligato ... Secondo msn.com

Rientra a Roma Fernando Eduardo Artese uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rientra a Roma Fernando Eduardo Artese uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz ... Lo riporta tg24.sky.it