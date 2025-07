Italia U19 verso la doppia sfida all’Albania | Bollini convoca quattro giallorossi

I primi giorni del mesi di agosto vedranno l’Italia U19 impegnata in una doppia amichevole a Granozzo con Monticello. Sarò questa infatti la sede delle due sfide che i giovani azzurri giocheranno contro l’Albania, rispettivamente martedì 5 alle ore 18 e giovedì 7 alle ore 11. In vista di questi due impegni contro la selezione albanese, il CT dell’U19, Alberto Bollini, ha diramato la lista dei convocati. Arrivano buone notizie sul fronte giallorosso, visto che la Roma sarĂ rappresentata da ben quattro elementi. A vestire la maglia azzurra saranno infatti Cama, Nardin, Coletta e Di Nunzio. I convocati di Bollini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia U19 verso la doppia sfida all’Albania: Bollini convoca quattro giallorossi

