Voli a lungo raggio, Fiumicino come hub, una flotta rinnovata e una sempre maggiore sinergia operativa con Lufthansa. Sono queste le linee di sviluppo sulle quali punta il nuovo piano industriale 2026-2030 di Ita Airways, che ha ricevuto ieri il via libera del cda. Un piano "con il quale – sottolinea il presidente Sandro Pappalardo (nella foto) – poniamo le basi per continuare ad essere il vettore italiano di riferimento con un ruolo strategico nel sistema Paese". Il piano arriva a sette mesi di distanza dalla finalizzazione da parte di Lufthansa dell’acquisto del 41% della compagnia di bandiera e si snoda con un’ottica di medio termine con la compagnia tedesca che ha un’opzione per salire al 90% di Ita entro il 2027 e al 100% al 2033. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ita Airways, ok al piano 2026-2030. Focus su lungo raggio e più aerei