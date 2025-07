Ita Airways dal Cda via libera al nuovo piano industriale

Approvato il 30 luglio dal consiglio d’amministrazione, il nuovo Piano Industriale 2026–2030 di Ita Airways traccia una visione ambiziosa: diventare entro il 2030 un vettore competitivo e all’avanguardia, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza dei servizi. La strategia di crescita della compagnia si sviluppa lungo tre direttrici principali: Rafforzare la leadership nel mercato italiano del trasporto aereo,. Espandere il network internazionale, con un focus particolare sul lungo raggio,. Sfruttare appieno le sinergie con il gruppo Lufthansa.. Al centro del piano c’è lo sviluppo dei collegamenti intercontinentali in partenza dall’hub di Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

