Istat il futuro delle famiglie italiane? Sempre più solitudine boom di ‘bamboccioni’

Matrimonio e divorzio, un equilibrio ribaltato: le previsioni dell'Istituto di statistica. Negli ultimi cinquant'anni, il numero di matrimoni in Italia si è più che dimezzato, passando da 373.784 nozze nel 1975 a circa 184 mila nel 2024. Parallelamente, i divorzi e le separazioni hanno raggiunto, e in alcuni casi superato, il numero di matrimoni celebrati. Questo dato segnala una trasformazione profonda nel modo in cui gli italiani vivono le relazioni e la famiglia, come evidenziato dall'Istat nelle sue recenti rilevazioni sulla popolazione residente. Famiglie unipersonali in crescita.

