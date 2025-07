Iss non risolta la perdita d' aria sul modulo Zvezda

"Le osservazioni a lungo termine hanno dimostrato che la perdita nella camera interstiziale del modulo Zvezda della Stazione spaziale internazionale, che si diceva fosse stata riparata a giugno, è ancora in corso, sebbene sia rallentata significativamente". Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - Sergey Krikalyov, direttore esecutivo dei programmi spaziali con equipaggio di Roscosmos, inviato speciale per la cooperazione spaziale internazionale. "La perdita è in corso. Continuiamo i nostri sforzi per individuarla e ripararla, con i recenti interventi che hanno notevolmente ridotto il tasso di perdite d'aria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iss, non risolta la perdita d'aria sul modulo Zvezda

