Israele | governo Canada favorisce Hamas

4.37 Anche Israele, come gli Usa, parla di "ricompensa ad Hamas" in merito al riconoscimento dello Stato palestinese. "Il cambiamento nella posizione del governo canadese in questo momento è una ricompensa per Hamas e danneggia gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi",si legge nel profilo X del Ministero degli Esteri israeliano Gideon Saar, dopo l'annuncio del premier canadese Mark Carney di voler procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: hamas - israele - governo - canada

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa - Meno di una settimana dopo i colloqui diretti con il gruppo yemenita Ansarallah, gli Stati uniti aggirano per la seconda volta Israele, ottenendo un accordo diretto con Hamas sul rilascio […] The post Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa first appeared on il manifesto.

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Nonostante le speranze sollevate dal possibile rilascio dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander, Israele ha chiarito che non vi è stato alcun accordo per un cessate il fuoco o per la liberazione di prigionieri palestinesi.

Anche Finlandia, Nuova Zelanda, Andorra e San Marino hanno firmato il comunicato congiunto. A Israele è richiesto il libero accesso degli aiuti Vai su Facebook

Netanyahu: Altri Paesi si uniscano nel lancio di aiuti. Israele dà a Hamas un documento in 3 punti - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 23:38; Meloni sente Netanyahu: A Gaza situazione ingiustificabile, stop alle ostilità | Anche il Canada riconoscerà lo Stato palestinese; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Canada: “Riconosceremo a settembre lo Stato palestinese”, condanna di Israele. Trump, riconoscimento Gb un premio ad Hamas.

Abbas saluta come «storica» decisione Canada su Palestina - Questo nuovo conflitto tra Israele e Hamas è iniziato dopo il 7 ottobre 2023, in risposta, da parte di Israele, all'attacco del gruppo terroristico di Hamas, che ha causato quasi 1. corriere.it scrive

La vicepresidente Ue Ribero: “Le immagini della fame a Gaza come quelle di Auschwitz”. Netanyahu: “Starmer premia i terroristi”. Anche Malta riconoscerà lo Stato di ... - La vicepresidente Ue Ribero: “Le immagini della fame a Gaza come quelle di Auschwitz”. Scrive repubblica.it