Israele accusa Hamas | Ha tagliato i contatti E prepara l' espansione delle operazioni militari

La missione dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, arrivato oggi in Israele per discutere della situazione nella Striscia di Gaza, non si apre sotto i migliori auspici. Il Jerusalem Post riporta infatti le indiscrezioni di fonti israeliane secondo cui ci sarebbe un "crescente pessimismo" nello Stato ebraico sulla possibilitĂ che Hamas mostri flessibilitĂ e ritorni al tavolo dei negoziati. Un funzionario anonimo d'Israele fa sapere che all'interno del governo guidato da Benjamin Netanyahu ci sia la sensazione di un fallimento imminente dei colloqui. Una prospettiva che, stando a quanto indicato dalla stessa gola profonda, comporterebbe l'inevitabilitĂ di "un'operazione militare estesa a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele accusa Hamas: "Ha tagliato i contatti". E prepara l'espansione delle operazioni militari

