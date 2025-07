Isola d' Elba delfino si avvicina troppo alla riva e rischia di spiaggiarsi | salvato dai bagnanti VIDEO

Si era avvicinato troppo alla battigia e per questo un delfino ha rischiato di spiaggiarsi a Procchio nella mattina di oggi, giovedì 31 luglio. Fondamentale, come dimostrato nel video girato da Alessandro Gentili, l'intervento di alcuni bagnanti che con la dovuta cautela si sono avvicinati per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it