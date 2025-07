“Allarme rosso. L'ennesima operazione antiterrorismo con coinvolgimento di minorenni dimostra che la radicalizzazione jihadista non è un rischio remoto o teorico. È un fatto. È dentro le nostre città , dentro le nostre scuole, perfino tra i più giovani. Ed è proprio l'età dei ragazzi coinvolti a segnare il salto di qualità : la jihad non si diffonde più nelle periferie degradate, ma si insinua tra gli adolescenti, grazie a una rete strutturata, ideologica e ben organizzata. Come spiegato nel report dell'intelligence francese, oggi i principali veicoli di radicalizzazione sono le moschee non ufficiali, le scuole coraniche clandestine, i social network e i canali criptati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Islam radicale anche tra i giovani". L'allarme della Cisint