Ioan Gruffudd parla di quella scena con Wolverine tagliata dai Fantastici Quattro del 2005

L’attore gallese Ioan Gruffudd ha interpretato per la prima volta Reed Richards in I Fantastici Quattro del 2005, e ha poi ripreso il ruolo in I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007. La sua interpretazione di Mister Fantastic rimane molto apprezzata dai fan, sebbene Gruffudd non sia ancora tornato nel regno dei blockbuster. I Fantastici Quattro: Gli Inizi  è arrivato nei cinema lo scorso fine settimana, riportando in auge il cast originale dei Fantastici Quattro. Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis e Chris Evans non sono apparsi nel film dei Marvel Studios, sebbene circolassero voci su quest’ultimo come Nomad (preparando il terreno per Avengers: Doomsday del prossimo dicembre). 🔗 Leggi su Cinefilos.it