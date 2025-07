Io Dono – L’Irpinia per la vita | dieci anni di pedalate e impegno per la donazione degli organi

Domenica 10 agosto 2025, a partire dalle 9:30 da Piazza San Rocco a Lioni, si svolgerà la decima edizione di “Io Dono – L’Irpinia per la vita”, manifestazione cicloturistica non competitiva dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi, alla prevenzione delle malattie rare e alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: dono - irpinia - vita - donazione

Irpinia Sannio proclamate capitale italiana del dono 2025 - Tempo di lettura: 2 minuti Con grande sorpresa e altrettanta emozione, ieri pomeriggio, durante il primo incontro organizzativo della tappa finale del Decennale del Dono Day 2025, è arrivato l’annuncio ufficiale: IRPINIA SANNIO sarà la CAPITALE ITALIANA DEL DONO 2025.

Irpinia Sannio eletta Capitale Italiana del Dono 2025 - Con grande sorpresa e altrettanta emozione, ieri pomeriggio, durante il primo incontro organizzativo della tappa finale del Decennale del Dono Day 2025, è arrivato l’annuncio ufficiale: IRPINIA SANNIO sarà la CAPITALE ITALIANA DEL DONO 2025.

Il decennale del Giorno del Dono ha la sua capitale: Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025 - L’Italia del dono si dà appuntamento nel cuore della Campania per festeggiare il Giorno del Dono 2025, nell’anno del suo primo decennale: studenti pronti a raccontare la propria idea di dono, Enti del Terzo Settore del territorio, Comuni, imprese virtuose e cittadini ancora una volta insieme per.

È morto un uomo il cui stile di vita era basato su eccessi e violenza. Ora sapete meglio chi era questo fottutissimo principe dei miei stivali Vai su Facebook

Torna la ciclopasseggiata “Io dono – L’Irpinia per la vita”, conferenza stampa di presentazione della X edizione; “IO DONO 2025”: La decima edizione della ciclo pedalata per la donazione degli organi in Alta Irpinia; “Io dono - L’Irpinia per la vita”: la IX edizione in ricordo di Antonio Alifano e Antonio Iannibelli.

Donazione organi e malattie rare: l'Irpinia si prepara alla ciclopedalata 2025 - L'articolo Donazione organi e malattie rare: l'Irpinia si prepara alla ciclopedalata 2025 proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Torna la ciclopasseggiata “Io dono – L’Irpinia per la vita”, conferenza stampa di presentazione della X edizione - & alle ore 12,00 verrà presentato il programma e il tracciato dell’evento cicloturistico di sensibilizzazione alla donazione degli organi, prevenzione e cura malattie rare& in pr ... Scrive tusinatinitaly.it