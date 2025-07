Erano solo i primi anni ’50 del secolo scorso, quando il paiolo, sul fuoco basso del caminetto, scaldava l’acqua per il mio bagno. Al momento giusto, quell’acqua bollente veniva versata in un grande catino di zinco grigio, dove veniva temperata con altra acqua, questa volta fredda, pescata dal pozzo della cantina e trasportata con un altro secchio, anch’esso di zinco. Intanto io, spogliato come il Cristo in croce, a piedi nudi sul cotto ruvido della cucina, aspettavo trepidante l’inizio della cerimonia, tremando dal freddo. e un po’ anche dal timore. Timore, sì, ma non paura. Era la domenica mattina e avrei dovuto andare a messa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Io, bambino al tempo dei “cannibali”