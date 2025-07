Intossicati da botulino grave 11enne

19.15 Quattro persone,tra le quali un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14, sono stati trasportati in gravi condizioni negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Casula di Monserrato a seguito di un'intossicazione da cibo che sarebbe avvenuta dopo aver mangiato ad una festa a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Successivamente, altri due ricoveri in ospedale. Si tratta di botulino. Gli intossicati avrebbero mangiato in un chiosco di street food. In condizioni gravissime l'undicenne, trasferito al Gemelli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

