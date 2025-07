Intesa Sanpaolo l' utile corre ancora

Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto di 5,2 miliardi, in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel solo secondo trimestre ha battuto le stime del mercato con 2,6 miliardi di profitti. La banca, che quest'anno concluderà il piano industriale 2022-25, ha così deciso di alzare la guidance sull'utile netto dell'intero esercizio che ora supera 9 miliardi di euro, grazie anche alla spinta di ulteriori azioni gestionali previste nel quarto trimestre. La Borsa brinda ai conti: il titolo ieri ha messo a segno un rialzo del 4,3% attestandosi a quota 5,42 euro. I risultati del primo giro di boa del 2025 consentono di staccare un assegno significativo per gli azionisti: 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre (di cui 3,2 miliardi previsti come acconto a novembre) si sommano al buyback da 2 miliardi avviato a giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

