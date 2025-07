Inter Women nuova avventura per Angelica Poli | Riparto da Brescia con grandi ambizioni

Inter Women, l’ex nerazzurra Angelica Poli pronta per il trasferimento a Brescia: le prime parole della classe 2003. Dopo un’annata complicata, ma fondamentale per crescere, Angelica Poli è pronta a voltare pagina. Classe 2003, esterno d’attacco dalle qualitĂ tecniche raffinate e dal passo esplosivo, la giovane ex Inter Femminile ripartirĂ dalla Serie B con la maglia del Brescia Calcio Femminile. L’accordo con la presidentessa Clara Gorno era stato definito settimane fa, ma è soltanto negli ultimi giorni che è arrivata la firma ufficiale sul contratto. La calciatrice, reduce da una stagione travagliata tra Freedom e San Marino Academy, ha voglia di ritrovare continuitĂ e protagonismo. 🔗 Leggi su Internews24.com

