Inter Under-23 chiuso un altro acquisto! In sede per la firma | le cifre

rosegue a gonfie vele il mercato dell’Inter Under-23. La dirigenza nerazzurra porta a Milano un altro giovane talento per la seconda squadra allenata da Stefano Vecchi. NUOVO COLPO – Dopo Simone Cinquegrano ufficializzato ieri, l’Inter Under-23 si prepara ad accogliere un altro giovane talento. Oggi, infatti, la giornata decisiva per la conclusione dell’operazione che porta nella seconda squadra nerazzurra un profilo giovane e di talento. Si tratta di Richi Agbonifo, attaccante esterno classe 2006 che nell’ultimo campionato Primavera si è particolarmente distinto con la maglia del Verona. Stamattina il calciatore ha svolto le visite mediche e adesso si appresta a concludere il classico iter che porta all’ufficialitĂ . 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Under-23, chiuso un altro acquisto! In sede per la firma: le cifre

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l'esterno nerazzurro sull'attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l'esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire» - di Redazione Toni, l'ex bomber azzurro parla da Foiano della Chiana: Gattuso l'uomo giusto per l'Italia, e sulla corsa Scudetto non ha dubbi.

Cassano duro: «L'Inter non meritava di passare col Barcellona! Non vedo differenze tra Inzaghi e Allegri, vi spiego il motivo» - di Redazione JuventusNews24 Cassano, ex attaccante, ha parlato così dopo il passaggio del turno dell'Inter in finale di Champions League eliminando il Barcellona.

