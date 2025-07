Inter U23 che colpaccio! Il talento classe 2006 arriva per 1,5 milioni di euro

L’Inter continua a investire sui giovani e lo fa con un colpo di grande prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Richi Agbonifo, esterno offensivo classe 2006, proveniente dal Verona. Il giocatore ha firmato il contratto nella sede nerazzurra, accompagnato dai suoi agenti, e sarà da subito aggregato all’Inter U23, impegnata in Serie C. Chi è Richi Agbonifo?. Nato nel 2006 e di origini nigeriane, Agbonifo ha già lasciato il segno nel panorama giovanile italiano. Punto fermo della Primavera del Verona, ha chiuso l’ultima stagione con 14 gol e 11 assist, numeri che lo hanno reso uno dei giocatori più determinanti del campionato e gli sono valsi un posto nella Top 11 della categoria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

