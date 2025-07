Inter non solo Lookman | il doppio colpo fa felice anche la Juventus | CMIT

L’Inter del presidente Marotta insiste per il Pallone d’Oro africano, mentre sulla lista degli acquisti di Chivu figurano altri due nomi per completare la rosa nerazzurra L’attenzione dell’ Inter è ovviamente catalizzata tutta sul fronte Lookman, con l’ultima offerta scritta che per il momento non ha fatto breccia dalle parti di Zingonia. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.it L’ Atalanta continua a fare muro per l’attaccante nigeriano e la proposta da 45 milioni di euro non basta ai nerazzurri di Milano per strappare il sì alla ‘Dea’. Lookman è una precisa richiesta di Chivu per dare una nuova impronta alla nuova Inter, con il presidente Marotta che fa leva sull’accordo di massima trovato nelle scorse settimane con il Pallone d’Oro africano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter, non solo Lookman: il doppio colpo fa felice anche la Juventus