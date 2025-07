L’Inter continua a sognare Ademola Lookman, ma il rinforzo per l’attacco potrebbe arrivare dalla Premier League Trattare con l’Atalanta non è mai semplice. Lo sa bene il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il quale valuta anche piste alternative a quella per Ademola Lookman. Ballano cinque milioni di euro tra l’offerta dell’ Inter e la richiesta dell’ Atalanta per Ademola Lookman. Nelle scorse ore, infatti, si è registrato il tanto atteso rilancio da parte del club interista, arrivato a offrire in totale quarantacinque milioni di euro tra parte fissa e bonus per l’attaccante nigeriano, principale obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il reparto avanzato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Inter, niente Lookman: l’attaccante arriva da Londra