Inter-Monza | prezzo e dove acquistare i biglietti

In vista dell’inizio della stagione ufficiale, l’ Inter affronterà il Monza in un’amichevole estiva in programma lunedì 12 agosto 2025. Il match si disputerà allo U-Power Stadium con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. L’incontro rappresenterà uno degli ultimi test per la squadra nerazzurra prima del debutto in campionato. I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 10:00 di questa mattina, tramite il circuito VivaTicket, sia online che presso i punti vendita autorizzati. Non è prevista alcuna fase di prelazione: la vendita è aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

