Inter-De Winter pista calda ma il Bournemouth osserva da vicino

L’ Inter continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Koni De Winter, difensore centrale classe 2002 attualmente in forza al Genoa. Il giocatore belga è uno dei nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la retroguardia, ma nelle ultime ore un interesse concreto è arrivato anche dalla Premier League, in particolare dal Bournemouth. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bournemouth avrebbe messo nel mirino De Winter e potrebbe presto formalizzare una proposta. Il club inglese, vede nel centrale belga un investimento strategico per il presente e per il futuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: winter - bournemouth - inter - pista

Su Lookman il tempo stringe e l’Inter è ferma sulla sua offerta. Il calciatore non vuole arrivare allo scontro, ma servirà una risposta definitiva a breve. Gli agenti del giocatore sono a Bergamo in contatto costante con la famiglia Percassi e il club Vai su X

2025: Samuel Mbangula venduto al Werder Brema per 10 milioni più 3 di bonus. 2025: Nicolò Fagioli venduto alla Fiorentina per 16 milioni. 2024: Dean Huijsen venduto al Bournemouth per 15 milioni più 3 di bonus. 2024: Matias Soulé vendut Vai su Facebook

Romano: De Winter piace tanto all'Inter, ma serve prima cedere. E c'è concorrenza.

De Winter Inter (CorSport), pista accantonata? Non del tutto: ecco in che caso può tornare di moda - Lo scenario per la difesa Il calciomercato Inter ha individuato in Giovanni Leoni, difensore del Par ... Come scrive informazione.it

Inter, pista improvvisa e clamorosa: è stato appena offerto - Inter, pista improvvisa e clamorosa: è stato appena offerto Francesco Iucca 16 Agosto 2024 - Scrive calciomercato.it