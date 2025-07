Inter ad un passo dal talento 2008 affare in via di definizione

Inter vicina al talento 2008 Mattia Marello, affare agli sgoccioli. L’ Inter ha raggiunto l’intesa definitiva con l’ Udinese per assicurarsi Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008, un profilo che già si è distinto tra i migliori giovani del panorama giovanile italiano. Stando ai dettagli raccolti, restano solo gli ultimi dettagli da limare: il giocatore è atteso entro la prossima settimana in sede per firmare il contratto. Dell’operazione si parla dunque come praticamente conclusa. Marello potrebbe essere inserito fin da subito nella squadra Under 20 di coach Benny Carbone, un reparto pensato per crescere in parallelo con la neonata Inter U23 affidata a Stefano Vecchi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it