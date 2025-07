Intelligenza Artificiale | Roma presenta la versione 2.0 dell’assistente virtuale Julia

Roma, 31 luglio 2025 – Il sindaco Roberto Gualtieri, insieme a Mauro Sagratella, Customer success agentic application Manager di Microsoft Italia, ha presentato oggi la seconda release di Julia, l’assistente virtuale di Roma Capitale. Julia nasce con l’ambizione di essere la prima A.I. generativa urbana progettata per interfacciarsi in tempo reale con chi vive, visita o attraversa la città . Questo secondo step amplia significativamente le capacità e le funzionalità già esistenti. Dopo il lancio di marzo, l’intelligenza artificiale al servizio della città diventa ancora più performante, intuitiva e completa, confermando Roma Capitale come pioniera nell’innovazione digitale urbana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

