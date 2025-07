Innovazione per una mobilità sostenibile | al via il concorso di idee promosso dal Contamination Lab Pisa

Il Contamination Lab Pisa (CLab Pisa), con il sostegno della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA) e in collaborazione con Pisamo Srl e Cna Pisa, lancia il concorso di idee 'Innovazione per una mobilità sostenibile', finalizzato a promuovere soluzioni innovative nel campo della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ecco la guida dei comuni sostenibili italiani 2025 pubblicata da Edizioni Ets di Pisa: ambiente, buone pratiche e turismo sostenibile - La prima edizione, pubblicata esattamente un anno fa, ha riscosso attenzione e interesse. La seconda si presenta ancora più ricca.

“Pisa-mare in bus”: potenziato il collegamento tra città e litorale per un’estate più sostenibile - Un’estate al mare, ma con l’autobus. È l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane, che potenzia il servizio pubblico verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, grazie al rafforzamento delle linee 10 e 20 a partire dall’11 giugno e fino al 31 agosto 2025.

Innovazione per una mobilità sostenibile: via il concorso di idee dell'Università di Pisa - Pisa, 31 luglio 2025 - Il Contamination Lab Pisa (CLab Pisa), con il sostegno della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA) e in collaborazione con PISAMO Srl e CNA Pisa, lancia il concorso di idee “Innovazione per una mobilità sostenibile”, finalizzato a promuovere soluzioni innovative nel campo della mobilità urbana e della logistica sostenibile nel territorio pisano.

