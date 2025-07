Innovazione a Roma arriva Julia 2.0 | l’evoluzione dell’intelligenza urbana

Una Julia più interattiva, più evoluta, con nuove funzioni e anche un nuovo logo. È la versione 2.0 dell’assistente virtuale di Roma Capitale,  l’evoluzione dell’intelligenza urbana presentata oggi a Roma e disponibile su whatsapp, telegram, messenger e web. Dopo 4 mesi di sperimentazione, 540mila messaggi e 665 segnalazioni di problemi e suggerimenti, con la seconda release, Julia, quindi, evolve per rispondere in modo più completo e personalizzato sulla città . Ma l’assistente virtuale non si ferma qui perché nel 2026, con la versione 3.0, diventerà un’app vera e propria,  come annunciato dal sindaco  Roberto Gualtieri,  che, tra le altre cose, consentirà di inviare promemoria, potrà riconoscere l’utente a vari livelli e il servizio passerà da “ti dico come si fa” a “lo faccio per te”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: roma - julia - evoluzione - intelligenza

Gualtieri esalta Julia. Così Roma punta forte sull'intelligenza artificiale - L’intelligenza artificiale non come sostituta, ma come alleata del lavoro umano, in un’ottica di rafforzamento e ottimizzazione dell’azione amministrativa.

Roma, l’app Julia incassa i complimenti del commissario Ue Tzitzikostas - (Adnkronos) – Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile, durante il suo intervento alla plenaria della Conferenza delle Regioni, ha parlato di Julia, l'app che fa da assistente virtuale ai turisti creata dal Comune di Roma, e si è complimentato con il Sindaco Roberto Gualtieri.

Intelligenza Artificiale: Roma presenta la versione 2.0 dell’assistente virtuale Julia - Roma, 31 luglio 2025 – Il sindaco Roberto Gualtieri, insieme a Mauro Sagratella, Customer success agentic application Manager di Microsoft Italia, ha presentato oggi la seconda release di Julia, l’assistente virtuale di Roma Capitale.

GIUBILEO 2025 - Via Micaelica Molisana da sud verso Roma, come Bernardo, monaco franco (sul ritorno!) Le vie dei pellegrini vanno solo da Nord a Sud, ovvero dal nord Europa a Roma? Assolutamente no! E così, i pellegrini di speranza partiti dalla concatt Vai su Facebook

Innovazione, a Roma arriva “Julia 2.0”: l’evoluzione dell’intelligenza urbana; Sito Istituzionale | Julia: presentata la versione 2.0 dell'assistente virtuale di Roma; Julia 2.0, l’assistente virtuale di Roma ora ricorda, geolocalizza e informa.

Julia 2.0, l’assistente virtuale di Roma ora ricorda, geolocalizza e informa - 0 memorizza le richieste, utilizza la geolocalizzazione e offre più servizi in 80 lingue, senza fini commerciali ... Come scrive rainews.it

Geotag intelligenti e nuovi saperi: è Julia 2.0, nuova versione dell’assistente virtuale per turisti - I turisti potranno condividere la propria posizione direttamente in chat su WhatsApp, Telegram e Web Chat, ricevendo informazioni su ciò che li circonda, ... Riporta roma.repubblica.it