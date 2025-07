Infrastrutture Pa e Piano Mattei Il semestre di Cdp al servizio della crescita

Una prima riga, a sette mesi dalla messa a terra del piano industriale che guarda al 2027. Cassa depositi e prestiti nel primo semestre del 2025 ha impegnato risorse per circa 15,8 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 15,9 miliardi dei primi sei mesi del 2024. Via Goito ha dunque sostenuto investimenti per complessivi 41,6 miliardi, in crescita del 2% rispetto ai 40,7 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, con un effetto leva di 2,6 volte le risorse impegnate nel semestre. Valore questo superiore alle previsioni del piano (pari a 2,1 volte nel triennio), anche grazie all’attrazione di capitali addizionali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Infrastrutture, Pa e Piano Mattei. Il semestre di Cdp al servizio della crescita

Stellantis, Filosa: semestre impegnativo, miglioreremo. Piano a inizio 2026 - Milano, 29 lug. (askanews) – Stellantis archivia un semestre “incredibilmente impegnativo” e punta sulla seconda parte dell’anno per migliorare i conti, sulla base dei target indicati nella guidance nuovamente fornita dalla società , anche prendendo “decisioni difficili” e nonostante l’impatto dei dazi Usa che incideranno per 1,2 miliardi di euro, dopo i 300 milioni registrati nei primi sei mesi dell’anno.

Annunciamo i risultati operativi di #SACE al primo semestre 2025! Si rafforza il ruolo di SACE come partner per la #crescita delle imprese italiane e del #SistemaPaese e aumenta il nostro impegno a supporto dei progetti e degli investimenti in #Export e #In

Inwit: l’utile del primo semestre cresce a 184,6 milioni (+3,1%); Per Snam nel primo semestre EBITDA adj in crescita del 5,3% e Utile Netto adj in crescita dell’8,5%, a 750 milioni di euro; Reway, valore della produzione sale a 135 milioni euro nel primo semestre.

CDP, utile netto in crescita a 1,9 miliardi (+8%) nel primo semestre - 2027, ha impegnato risorse per circa 15,8 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai ...