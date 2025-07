Indagine per omicidio volontario sulla morte di un detenuto a Parma

È stata aperta un'indagine per omicidio volontario sulla morte del detenuto 34enne Adama Campaore, originario del Burkina Faso. Era stato arrestato il 2 giugno per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato fermato mentre vagava seminudo in cittĂ , è deceduto il 12 giugno all'Ospedale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

#Brandizzo La morte dei 5 operai che lavoravano sui binari. Chiusa l'inchiesta. 24 gli indagati. Cade l'accusa di omicidio volontario. La Procura di...

