Incubo turbolenze volo dagli Usa per Amsterdam dirottato | 25 feriti in ospedale

Amsterdam, 31 luglio 2025 – Viaggio da incubo per i passeggeri di un volo Delta Air Lines, partito da Salt Lake City e diretto ad Amesterdam ma mai arrivato a destinazione. Mentre era ancora nei cieli statunitensi ieri sera ha attraversato forti turbolenze ed è stato dirottato all’aeroporto di Minneapolis. Venticinque persone sono rimaste  ferite  e sono state trasportate negli ospedali della zona “per accertamenti e le cure del caso”, fa sapere la compagnia. Il volo Delta Air Lines Flight 56, servito da un Airbus A33-900, con a bordo 275 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio è decollato in Utah alle 16. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incubo turbolenze, volo dagli Usa per Amsterdam dirottato: 25 feriti in ospedale

