Incubo tsunami nel Pacifico

di Patrick Colgan ROMA Prima uno spaventoso terremoto, fra i più forti mai registrati, ha scosso la Kamchatka, selvaggia penisola coperta da foreste e vulcani nell’estremo est della Russia. Poi l’allarme tsunami diramato in tutto il Pacifico ha richiamato alla mente le immagini dei terribili maremoti del 2004 nell’Oceano Indiano e del 2011 in Giappone: milioni di persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni in Russia, Filippine, Polinesia, Giappone. Si sono registrati danni e feriti e l’emergenza è poi rientrata nel pomeriggio di ieri. Il sesto sisma più forte mai registrato – magnitudo 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incubo tsunami nel Pacifico

