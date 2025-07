Due incidenti stradali mortali ieri in Puglia. A Conversano un ragazzo di 16 anni è morto e il suo amico 15enne è rimasto ferito nello scontro, per cause da dettagliare, tra un’auto e una moto. Incidente accaduto nel centro urbano. A Conversano è lutto cittadino nel giorno dei funerali. Nella zona marina di Leporano, nel primo pomeriggio, scontro per cause da dettagliare fra un’auto e una moto. Deceduto un 40enne di Grottaglie, due feriti. L'articolo Incidenti: morti un 16enne a Conversano, un 40enne a Leporano Nel paese del barese lutto cittadino per i funerali proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

