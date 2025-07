Incidente sulla Torino-Bardonecchia | 88enne contromano in autostrada muore la passeggera

Altro incidente causato da un’ auto che viaggiava contromano in autostrada. Questa volta ci sono stati due feriti e un morto nell’incidente stradale sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’altezza di Borgone di Susa, dove una Fiat Panda che procedeva contromano si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Sul posto sono intervenute due squadre tra permanenti e volontari, supportate dal nucleo elicotteri. La vittima è un’ anziana, passeggera dell’auto contromano, mentre è rimasto gravemente ferito il conducente, un 88enne. L’uomo è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: è intubato con un trauma cranico e un ematoma al collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente sulla Torino-Bardonecchia: 88enne contromano in autostrada, muore la passeggera

Incidente sulla Torino-Bardonecchia: 88enne contromano in autostrada, muore la passeggera - La vittima è un’ anziana, passeggera dell’auto contromano, mentre è rimasto gravemente ferito il conducente, un 88enne. Si legge su ilfattoquotidiano.it

