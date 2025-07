Incidente sul trattore a San Giovanni a Piro | anziano elitrasportato in ospedale

Incidente in campagna, a San Giovanni a Piro: un anziano ha perso il controllo del trattore, cadendo e ferendosi. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi condotto in eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pauroso incidente ad Alfonsine tra 4 auto e un trattore, traffico bloccato per ore - Alfonsine (Ravenna), 16 maggio 2025 - Traffico bloccato in entrambe i sensi di marcia per circa tre ore (dalle 15.

Incidente tra furgone e trattore sulla provinciale: un uomo in codice rosso al "Perrino" - CEGLIE MESSAPICA - Un 50enne è finito in codice rosso all'ospedale "Perrino" di Brindisi a seguito di un incidente stradale sulla provinciale Ceglie Messapica-Francavilla Fontana.

Conversano: trattore ribaltato, morto 63enne Incidente sul lavoro - Un lavoratore agricolo è morto oggi in un incidente nel tratto di strada fra Turi e Conversano in territorio appunto di Conversano,.

