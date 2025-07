incidente mortale sulla provinciale tra torricella e lizzano morto 70enne

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 70 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 sulla provinciale che collega Torricella a Lizzano, nel Tarantino. Coinvolti nello scontro un’Apecar e un’automobile. La vittima, residente in zona, era alla guida del mezzo a tre ruote. L’impatto è stato fatale: il decesso è avvenuto sul colpo. Il conducente dell’auto, un giovane, ha riportato solo lievi ferite. È stato trasportato all’ospedale di Manduria per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

