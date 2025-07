Incidente in tangenziale a Milano | oltre 6 chilometri di coda

Poche conseguenze sanitarie. Molte conseguenze per il traffico. Tracciare il bilancio dell'incidente che ha coinvolto una moto e un'auto lungo la tangenziale Est di Milano, nel pomeriggio di giovedì, per fortuna non è una tragedia. A rimanere ferito - non in modo grave - è stato il motociclista. 🔗 Leggi su Milanotoday.it